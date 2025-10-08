Haberler

Yahşihan'da Emzirme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emzirme Haftası kapsamında anne sütüyle beslenmenin önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Katılımcılara doğru emzirme yöntemleri ve emzirme danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Emzirme Haftası kapsamında emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerde vatandaşlara anne sütüyle beslenmenin bebek sağlığı açısından taşıdığı önem hakkında bilgi verildi.

Özellikle gebelere ve emziren annelere yönelik bilgilendirmelerde, doğru emzirme yöntemleri, anne sütüyle beslenmenin faydaları ve emzirme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

Sağlık personelleri tarafından gebelere verilen eğitimlerde, emzirme danışmanlığı hizmeti tanıtıldı ve bu hizmetten nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, emzirmenin hem anne hem de bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

