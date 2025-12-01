Haberler

Viral Enfeksiyonlar Artıyor, Aşılamaya Dikkat!

Güncelleme:
Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Süleyman İbze, havaların soğumasıyla birlikte viral enfeksiyonların arttığını belirtti. Özellikle risk grubundaki bireylerin mevsimsel grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman İbze, havanın soğuması ve okula dönüşlerle birlikte viral enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirterek, "Mevsimsel grip aşılarının özellikle risk grubundaki bireylere mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü bu kişiler viral enfeksiyon süreçlerini maalesef daha ağır geçiriyor, hatta ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman İbze, acillerdeki yoğunluğun son dönemde arttığını söyledi. Özellikle havaların soğumaya başlaması, okul ara tatili ve sonrasında dönüşlerle birlikte viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış yaşandığını aktaran Dr. Süleyman İbze, "Yaz ve kış arasında daha sert geçişler oluyor. Bu da insanların mevsimsel adaptasyonunda sorunlara sebep oluyor. Pandemi dönemi bize gösterdi ki viral enfeksiyonlar hayatımızın bir parçasıydı, pandemi sayesinde bu enfeksiyonların küresel bir sorun haline gelebileceğini öğrendik. Şimdi de bu yoğunluğun azalması için pandemide öğrendiklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

EN ÇOK BU SEMPTOMLARLA GELİYORLAR

Viral enfeksiyonların damlacık ve temas yoluyla bulaştığını kaydeden Dr. Süleyman İbze, "Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı gibi semptomlarla kendini gösterir. Genellikle kaynağı bellidir. Evde küçük çocuk varsa ondan, kalabalık ortamda çalışan biri varsa ondan başlayıp aile içinde veya topluluk içinde yayılma eğilimindedir. Eğer yeterli korunmayı sağlarsak hastalıkla ilgili büyük sorun yaşamayız. Aşılama bu noktada çok önemli. Mevsimsel grip aşılarının özellikle risk grubundaki bireylere mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü bu kişiler viral enfeksiyon süreçlerini maalesef daha ağır geçiriyor. Hatta ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

'ACİL SERVİSLER KRİTİK HASTALAR İÇİN KULLANILMALI'

Yoğunluğu azaltmak için yapılması gerekenleri anlatan Dr. İbze, "Acil servislerin kritik hastalarla ilgilendiğini vatandaşlarımızın mutlaka bilmesi gerekiyor. Sorunun çözümü için özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılması gerekiyor. Aile hekimliklerinin vatandaşlar tarafından tercih edilmesi, acil servislerdeki yoğunluğun azalmasına katkı sağlar. Bu azalma da kritik hastaların bakımında elimizi rahatlatır. Çünkü yoğunluk nedeniyle kritik hastaların sağlık hizmetine ulaşmasında zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Kişinin kendini koruması ve koruyucu önlemler alarak toplumdan izole olması önemli. Burada kastettiğimiz pandemi dönemindeki mutlak karantina değildir. Maske takmak, el hijyenine dikkat etmek, kapalı alanlarda çok fazla bulunmamak ve kişisel teması azaltmak bulaşın azalmasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Haber: İrem BAŞDAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
