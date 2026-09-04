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Gerze'de Halk Sağlığı Haftası: Anne ve Çocuk Sağlığına Dikkat Çekildi

Gerze'de Halk Sağlığı Haftası: Anne ve Çocuk Sağlığına Dikkat Çekildi
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Sinop'un Gerze ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme etkinliği düzenlendi. 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' ve 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalarıyla kurulan stantta, vatandaşlara anne, çocuk ve toplum sağlığı hakkında bilgiler verildi. Müdürlük, hafta boyunca koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" ve "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temaları ele alındı.

Halk Sağlığı Haftası'nın birinci ve ikinci gün temaları doğrultusunda, Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ÇEKÜS Birimi tarafından stant kuruldu. Kurulan stantta vatandaşlara anne, çocuk ve toplum sağlığına ilişkin çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde anne ve çocuk sağlığının önemine dikkat çekilen çalışmada, vatandaşların merak ettiği konular hakkında da bilgilendirme gerçekleştirildi.

Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası boyunca toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı ve vatandaşları koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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