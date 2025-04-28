Vatandaşa yedireceklerdi, ekipler hepsini imha etti

Gıdada tağşiş ve hileyle mücadele tüm hızıyla sürerken, bazı işletmeler insan sağlığını hiçe saymaya devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Reyhanlı Gıda Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde kent genelinde gerekli hijyen standartlarını sağlamayarak halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Yapılan denetimler sonucunda sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.