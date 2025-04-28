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Vatandaşa yedireceklerdi, ekipler hepsini imha etti

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Hatay'da yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.

Gıdada tağşiş ve hileyle mücadele tüm hızıyla sürerken, bazı işletmeler insan sağlığını hiçe saymaya devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Reyhanlı Gıda Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde kent genelinde gerekli hijyen standartlarını sağlamayarak halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Yapılan denetimler sonucunda sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.

Vatandaşa yedireceklerdi, ekipler hepsini imha etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKP EKEN SEFİLLİK BİÇER

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Hatay arap memleketi onlar hijyene takılmazlar üzülmeyin

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu ürünlerin hepsini sahiplerine yedirmeleri lazım.

Yorum Beğen16
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