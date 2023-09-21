Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kanserli dokuların belirlenmesi, tedavi planlaması ve sürecin değerlendirilmesi için PET-CT Ünitesi hizmet vermeye başladı. Bu sayede kanser hastalarının başka illere gitmesine gerek kalmıyor.

Van'da kanser tedavisine yön veren 'PET-CT Ünitesi' hizmete başladı

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanserli dokuların belirlenmesi, tedavi planlaması ve sürecin değerlendirilmesi için kanserle savaşta başarıyı artıran bir yöntem olan PET-CT Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kanser tedavisinde önemli bir yeri olan bir üniteyi daha bünyesine aldı. Birçok hastalığın teşhisine imkan sağlayan önemli teknoloji tıbbi görüntüleme yöntemi olan PET- CT Ünitesi sayesinde artık kanser hastalarının başka illere gitmesine gerek kalmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hizmete açtıkları PET- CT Ünitesinin hasta kabulüne başladığını belirtti. Ünitenin büyük bir yatırım olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Kanser teşhisi almış, evreleme yapılması gereken veya bir kitlesi olup, kanser açısından tetkik edilmesi gereken hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadan kendi hastanesinde bu hizmeti de almış olmanın rahatlığını yaşayacaktır. Bu tür hastalar için başka illere gitmek zorluklara neden oluyor. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Üniteyi hastanemize kazandırmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Başıbüyük ise PET- CT cihazının kanserli hastalarda, kalp hastalarında ve beyin hastalarında kullandığını belirterek, "Burada daha çok kanserli hastaların tanısında tedavisine yön vermeden kullandığımız bir tetkiktir. Van ilimizin yanı sıra, çevre illerden gelen hastalarımıza burada yardımcı olmaktayız. PET- CT ünitemizde daha çok kanser tanısı almış hastalara, metastaz dediğimiz diğer organlara yayılıp, yayılmadığını değerlendiriyoruz. Kanser hastalarının almış olduğu tedavinin yanıtının iyi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra, diğer klinisyenlere yön gösteriyoruz. Şu anda günlük 10 civarında hasta alıyoruz. Ünitemiz yeni kurulduğu için bu sayı giderek artacaktır. Günlük 20-25 hastaya bakmayı planlıyoruz" diye konuştu.