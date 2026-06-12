Haberler

Van'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başladı

Van'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanyada vatandaşlar, fiziksel aktivitelerle hareket yaşlarını öğrenip sağlıklı yaşam için bilinçlendiriliyor.

Van'da vatandaşlar, vücutlarının gerçek hareket gücünü keşfetmek ve sağlıklı yaşama adım atmak için "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kent Park'ta düzenlenen kampanyaya katılanlar, yaptıkları fiziksel aktiviteler sonucunda hareket yaşlarını öğrendi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, basın mensuplarına, Sağlık Bakanlığınca başlatılan kampanyayla vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşların hareket yaşlarının belirlendiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Halkımızı sağlıklı hayat merkezleriyle buluşturmak amacıyla ilimizin çeşitli noktalarında bu çalışmayı başlattık. Stantlarımıza uğrayan her yaştan vatandaşımızın testlerini yaparak hareket yaşını tespit ediyoruz. Ardından gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerimize veya hastanelerimize yönlendiriyoruz. Çalışmamız alışveriş merkezlerinde ve açık alanlarda devam edecek. Vatandaşlarımızı hem hareket yaşı konusunda bilgilendirecek hem de onlara sağlıklı hayat merkezlerimizi tanıtacağız. Tüm halkımızı sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz."

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul da stantlarda vatandaşların hareket yaşı ve güç yaşını ölçmeye yönelik testler uygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

Kapalıçarşı'da korkutan yangın!
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var