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Van Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimleri Kurban Kesim Yerlerini Denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimleri Kurban Kesim Yerlerini Denetledi

Sağlık Haberleri

Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, kentteki kurban kesim yerlerini denetledi ve mezbahaları kontrol etti. İştirakler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığının korunması adına tedbirler aldı ve kurbanların etlerinin tüketimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait mezbahalarda veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklı kesim hizmeti devam edecek.

Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri kentteki kurban kesim yerlerini denetledi, mezbahaları kontrol etti.

İştirakler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığının korunması adına alınması gereken tedbirler ve kesimi yapılan kurbanların etlerinin tüketimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait mezbahalarda veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklı kesim hizmetinin verilmesine devam edilecek.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Sağlık

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Sağlık Haberler

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