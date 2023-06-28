Van Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimleri Kurban Kesim Yerlerini Denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, kentteki kurban kesim yerlerini denetledi ve mezbahaları kontrol etti. İştirakler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığının korunması adına tedbirler aldı ve kurbanların etlerinin tüketimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait mezbahalarda veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklı kesim hizmeti devam edecek.