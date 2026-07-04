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Bilecik'te 2 okul yapım inşaatında sona geliniyor

Bilecik'te 2 okul yapım inşaatında sona geliniyor
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 8 sınıflık anaokulu ve 4 sınıflık özel eğitim okulu binalarında incelemelerde bulunarak, eğitim yatırımlarının önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen 8 sınıflık anaokulu ile 4 sınıflık özel eğitim ilk ve ortaokulu binalarında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, eğitim yatırımlarının geleceğimizin teminatı olan çocuklar için büyük önem taşıdığını belirtti. Sözer ayrıca eksikliklerin en kısa sürede tamamlanarak okulların öğrencilerin hizmetine sunulmasının önemine vurgu yaparak, "Hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçirilen eğitim yatırımlarının ilimize ve Söğüt ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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