Vali Aydoğdu, hastaların durumu hakkında bilgi aldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören vatandaşlar ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Aydoğdu, hastaların durumu hakkında Başhekim Ufuk Kurukluyıldız ve doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğdu, acil şifalar temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı