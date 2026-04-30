Vali Akbıyık MEAH'ı ziyaret etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Hastane Başhekimi Ethem Acar ile bir araya gelen Vali Akbıyık, yürütülen sağlık hizmetleri ve hastanenin genel işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Akbıyık, ayrıca Datça'da meydana gelen silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan önceki dönem AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin'in eşini de ziyaret etti. - MUĞLA

