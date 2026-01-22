Uzmanından 'geçmeyen öksürük' uyarısı

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Kuzucu, griple karıştırılabilen ve haftalarca süren 'geçmeyen öksürük' konusunda aileleri uyardı. Dr. Kuzucu, öksürüğün 2-3 haftayı aşması, nöbetler halinde gelmesi ve kusma ya da morarma gibi bulguların eşlik etmesi durumunda bu durumun zatürre ile ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Selin Kuzucu, çocuklarda öksürüğün çoğu zaman basit bir enfeksiyonla başladığını söyleyerek, "Başlayan bu öksürük genellikle birkaç hafta içinde geçmesi gerekir. Ancak öksürüğün 2-3 haftayı aşması, giderek şiddetlenmesi ya da nöbetler halinde gelmesi, altta yatan daha ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle 'geçmeyen öksürük' mutlaka ciddiye alınmalıdır. Geçmeyen öksürüğün en sık nedenleri arasında zatürre (pnömoni), astım ve bronşiolit yer alır. Bu hastalıkların her biri farklı bulgularla seyreder ve doğru tanı için dikkatli bir değerlendirme gerekir. Pnömoni, akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Öksürüğe genellikle ateş, halsizlik, iştahsızlık ve solunum sıkıntısı eşlik eder. Öksürüğün balgamlı hale gelmesi, gece gündüz devam etmesi ve çocuğun genel durumunun bozulması zatürre açısından uyarıcıdır. Tedavisi geciken olgularda öksürük haftalarca sürebilir" diye konuştu.

'KURU ÖKSÜRÜK ASTIMI DÜŞÜNDÜRMELİDİR'

Astımın çocuklarda sık gözden kaçabildiğini belirten Dr. Kuzucu, "Astım, çocuklarda kronik ve tekrarlayan öksürüğün en sık nedenlerinden biridir. Özellikle gece artan egzersizle, soğuk havayla ya da alerjenlerle tetiklenen kuru öksürük, astımı düşündürmelidir. Bronşiolit ise daha çok iki yaş altındaki çocuklarda görülür ve genellikle viral enfeksiyonlara bağlıdır. Akut dönemde hırıltı ve solunum sıkıntısı ön plandayken bazı çocuklarda enfeksiyon sonrası öksürük uzayabilir. Özellikle ağır bronşiolit geçiren bebekler, ilerleyen dönemde uzun süren öksürük ve hırıltı açısından yakından izlenmelidir. Son dönemde Türkiye'de zatürre vakalarında artış olduğuna dair saha bildirimleri ve merkez verileri mevcuttur. Zatürre tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Tedaviyle öksürük hemen kesilmeyebilir ancak hastalığın ağırlaşması ve komplikasyonlar önlenir. En etkili korunma yolu ise aşı takvimine uygun aşılanmaktır. Eğer çocukta 2-3 haftayı geçen öksürük, nöbetler halinde gelen şiddetli ataklar, nefes darlığı, morarma, kusma, beslenme güçlüğü ya da genel durumda belirgin bozulma varsa gecikmeden bir hekime başvurulmalıdır" dedi.