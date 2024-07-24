Üye Girişi
Haberler

Uzmanlar, Merdiven Altı Üretilen Deterjanların Sağlık Sorunlarına Yol Açabileceği Uyarısında Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, düşük fiyatları nedeniyle tercih edilen merdiven altı üretilen deterjanların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sahte deterjanların egzama riskini artırabileceği belirtilirken, kaliteli ve güvenilir deterjanların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, merdiven altı üretilen ve düşük fiyatları nedeniyle tercih edilen deterjanların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erbil Ağar, AA muhabirine, deterjan seçiminin cilt sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Denetimden uzak üretilen ve piyasaya sürülen deterjanların düşük fiyat ve güzel kokuları nedeniyle tercih edilebildiğini anlatan Ağar, "Deterjanların sahte olup olmadığı ancak profesyonel laboratuvar analizleriyle anlaşılabilir. Bilindik firmalar deterjan konusunda riske girmezler ama ismi bilinmeyen, daha önce duyulmamış deterjanlar alındığı sürece risk her zaman vardır." diye konuştu.

Piyasada deterjan üretiminde kalitesiz parfüm kullanımının yaygın ve deterjanların hoş kokularına rağmen temizlik kalitesinin düşük olduğunu kaydeden Ağar, "Merdiven altı üretilen deterjanlara eklenen kalitesiz kimyasallar sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Cilt hassasiyeti kişiden kişiye değişebilir, bu durum alerji, ellerde şişme veya kokulara bağlı solunum sorunları gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Gerekli önlemler alınmazsa, bu tür problemler ölümcül sonuçlara bile yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Sahte deterjanlar egzama riskinizi artırabilir

OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahin de sahte deterjanların, kaliteleri düşük olduğu için egzamaya yol açma olasılıklarının normal deterjanlara göre çok daha fazla olabileceğini belirtti.

Vücutla temas eden kimyasalların seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Deterjan, sıvı sabun, dezenfektan gibi tahriş edici maddelerle karşılaşınca elimizde kuruluk ve kepeklenmeyle beraber kaşıntı oluşur. Kaşıntılardan sonra da yavaş yavaş deri soyulmaya başlar. Derimizin bizi dış etkenlere karşı koruyan üst katmanı ortadan kalkınca derimiz enfeksiyonlara karşı korumasız kalır. Deterjanlarla her temasta vücudumuzun verdiği tepkiler artar ve sadece deterjanın değdiği alanlarda değil, vücutta yaygın kaşıntılı lezyonlara sebebiyet verir. Deterjan ve sıvı sabun kullanımında bile yüksek oranda egzamalar görülmekteyken, sahte deterjanlarla bu şikayetlerin çıkma olasılığının çok daha yüksek olması kaçınılmazdır." dedi.

Şahin, deterjanların sahte ya da gerçek olduğunu anlamak için şu önerilerde bulundu:

"Toz deterjanlara dokunulduğunda gerçek deterjanlar yumuşaktır, taneleri incedir. Sahte deterjanlar ise elde daha sert hissedilir, kalın taneciklidir ve kapalı kutunun dışından bile kimyasal kokarlar. Normal deterjan kullanırken bile biz hastalarımıza eldiven ile ellerini korumaları gerektiğini söylüyoruz. Kullanacağımız eldivenin lateks türünden ziyade içi pamuklu olanları daha sağlıklı olacaktır. Deterjanla temas ettikten sonra, ellerinizi beyaz sabunla yıkayıp havluyla kurulayarak nemlendirici sürmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü derimizin suyla ıslanması nemlendirme yerine kesinlikle geçmez. Cildimizde bir ıslaklık olursa, onun üstüne bir de deterjan pH'ını bozarsa cildimizin zarar görmesi kaçınılmazdır."

Kaynak: AA / Sağlık

Egzama Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 27- 30 Temmuz || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı kime aşık oldu? Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak? Analı kızlı çorba tarifi | Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi?
Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title