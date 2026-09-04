Uzmanından okul dönemi için sağlık uyarıları: Bağışıklığı güçlendirin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemal İncedere, yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların hastalıklardan korunması için dengeli beslenme, düzenli uyku, el hijyeni, fiziksel aktivite ve kapalı ortamların havalandırılmasının önemine dikkat çekti.

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çocuklar yeniden kalabalık sınıflar, servisler ve kapalı ortamlarda zaman geçirmeye başlayacak. Bu ortamlarda çocukları hastalıklardan tamamen korumak mümkün olmasa da alınacak önlemlerle hastalık riski azaltılabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemal İncedere, okullar açılmadan birkaç gün önce uyku, beslenme ve günlük hayat düzeninin okul temposuna uygun hale getirilmesinin çocukların yeni döneme daha sağlıklı başlamasına yardımcı olacağını söyleyerek ebeveynlere yönelik uyarı ve önerilerde bulundu.

"Bağışıklığı dengeli beslenmeyle destekleyin"

Çocukların bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasında yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirten Dr. İncedere, "Günlük beslenmede sebze ve meyvelerin yanı sıra süt ve süt ürünleri, yumurta, et, balık, kuru baklagiller ve tam tahıllı ürünlere yer verilmelidir. Özellikle okul döneminde şekerli içecekler, paketli atıştırmalıklar ve aşırı işlenmiş gıdalar yerine besin değeri yüksek seçenekler tercih edilmelidir" dedi.

Beslenme çantasının da önemli olduğunu ifade eden İncedere, "Beslenme çantasına meyve, ayran, yoğurt, kuruyemiş veya tam tahıllı bir sandviç gibi alternatifler eklenebilir" diye konuştu.

"Uyku düzenini okuldan önce değiştirin"

Yaz döneminde geç saatlere kadar uyanık kalmaya alışan çocukların uyku düzeninin okul açıldıktan sonra bir anda değiştirilmemesi gerektiğini söyleyen İncedere, "Uyku saatinin okul başlamadan birkaç gün önce kademeli olarak erkene çekilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Yeterli ve kaliteli uyku; büyüme, öğrenme, dikkat ve bağışıklık sistemi açısından önem taşır" ifadelerini kullandı.

"El hijyenini alışkanlığa dönüştürün"

Okullarda çocukların gün boyunca birçok ortak yüzeye temas ettiğini kaydeden İncedere, "El hijyeni enfeksiyonlardan korunmada önemli bir adımdır. Çocuklara özellikle yemeklerden önce, tuvalet sonrasında ve dışarıdan geldiklerinde ellerini uygun şekilde yıkamaları öğretilmelidir. Kişisel havlu, su şişesi ve beslenme araçlarının paylaşılmaması da önemlidir" dedi.

"Çocukları hareket etmeye teşvik edin"

Düzenli fiziksel aktivitenin çocukların genel sağlık durumunu desteklediğini dile getiren Dr. İncedere, "Okul öncesinde ve sonrasında açık havada yürüyüş, bisiklete binme, oyun oynama veya yaşına uygun spor aktiviteleri günlük rutinin bir parçası haline getirilebilir. Uzun süre ekran karşısında kalmak yerine hareketli oyunlara zaman ayrılması hem fiziksel hem de zihinsel açıdan çocuklara katkı sağlar" şeklinde konuştu.

"Kapalı ortamları düzenli havalandırın"

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların günün önemli bölümünü sınıf, servis ve ev gibi kapalı alanlarda geçireceğini hatırlatan İncedere, "Sınıfların ve evlerin düzenli olarak havalandırılması, ortam havasının yenilenmesine yardımcı olur" dedi.

Çocuklarda enfeksiyon belirtileri görülmesi halinde dikkatli olunması gerektiğini belirten Cemal İncedere, "Çocuklarda ateş, belirgin halsizlik, şiddetli öksürük veya başka enfeksiyon belirtileri görüldüğünde çocuğun dinlendirilmesi ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı