- Uzmanı uyardı: "Orijinal ultraviyole ve polarize camlı gözlük kullanın"

BATMAN - Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olarak güneş gözlüğü ön plana çıkarken uzmanı sahte gözlüklerin göz sağlığı için oluşturdukları tehlikelere dikkat çekti.

Yaz aylarının gelmesiyle insanların güneş gözlüklerine ilgileri arttı. Uzmanı ise güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumada gerekli şartları sağlamayan güneş gözlüklerinin gözlerde büyük hasarlara yol açabileceğine dikkat çekti. Bireylerin daha çok ucuz olduğu için bilinçsizce tercih ettiği sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığı açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Gözlükçü ve Optisyen Erhan Orhan, "Yaz sezonundayız. Tüm vatandaşlarımıza bugünden itibaren ultraviyole ve polarize gözlük camları kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü bu havalarda gözümüzde polarize ve ultraviyole güneş gözlüğü olmadığında katarakt ve ilerleyen yaşlarda görememe rahatsızlıkları ve körlük görülmektedir" dedi.

Vatandaşların optisyenlerden ve Sağlık Bakanlığı onaylı gözlükçülerden ultraviyole ve polarize camlı gözlükleri almalarını tavsiye ettiğini belirten Orhan, "Biliyorsunuz şu an işportacılarda ve piyasada güneş gözlükleri var, kesinlikle bunları kullanmamalarını öneriyoruz. Optisyenlerin önerdiği güneş gözlüklerini almalarını öneriyorum. Sahte gözlüklerden kaynaklı görme bozuklukları, körlük ve erken yaşta da katarakt hastalığı oluşabiliyor. Gözlerinize dikkat edin, gözler önemlidir. Gözleriniz olmadığı zaman hiçbir şeyiniz kalmıyor. Gözlerimize sahip çıkalım" dedi.

"Gözüme değer veriyorsam kaliteli ve güzel yerlerden almayı tercih ederim"

Gözüne değer veren insanların kaliteli yerlerden gözlük almasını tavsiye eden Kudbettin Yıkılmaz, "Güzel yerlerden, kaliteli ürünlerin satıldığı yerlerden, tecrübeli gözlükçülerden alışveriş yapsınlar. Tercihler kendilerinindir. Yalnız vatandaşlar ilk önce gözlerini düşünsünler. Sıcak bir iklimde, sıcak bir memlekette yaşıyoruz. İyi ve kaliteli bir gözlük almadığın zaman göz sorunları yaşarsın, daha sonra gözün için çok uğraşırsın. Benim tavsiyem güzel yerleri seçsinler. Madem alıyorsam, gözüme değer veriyorsam kaliteli ve güzel yerlerden almayı tercih ederim" diye konuştu.