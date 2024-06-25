Uzmanı uyardı: "Kulak çınlaması ciddiye alınmalı"

İSTANBUL - Kulak çınlamasının ciddiye alınması gerektiği hakkında uyaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Mustafa Çalışkan, "Önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Kulak çınlamaları genellikle işitme kaybı nedeniyledir" dedi.

Kulak çınlaması akustik bir uyarı olmadan hastanın ses algılamasıdır. Kulak çınlaması birçok nedenle olabilir. Bunlar kulağa ait nedenler olabildiği gibi kulak dışı nedenlerde olabilir. En fazla görülen kulak çınlaması nedeninin işitmenin azalması olduğuna dikkat çeken BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çalışkan, "Yaşlılarda çok görülür. Dış kulak kanalında kir olması, orta kulak iltihabı, kulakta sıvı olması, kulak kemiklerinde kireçlenme gibi nedenlerden dolayı çınlama olabilir. Bir tümör nedeniyle işitme sinirinin baskı altında kalması yine bir kulak çınlaması nedenidir" açıklaması yaptı.

"Çınlama varsa tetkikler yapılmalıdır"

Op. Dr. Çalışkan, "Tansiyonu yüksek olan hastalarda kulak çınlaması zaman zaman görülebilir bir tümör tarafından orta kulağın baskı altına alınması aynı şekilde kulak çınlamasına neden olur. Geniz etinin bademciğinin büyük olması nedeniyle östaki tüpünün tıkanması veya bunlar olmasa da östaki tüpünün tıkanması kulakta çınlamaya neden olabilir. Çınlama şikayeti olan hastanın öncelikle Kulak Burun Boğaz bölümüne gelmesi gerekir. Bu bölümde bir takım tetkikler yapılması gerekir" dedi.

Tanı koyulduktan sonra tedaviye yönelik öneriler

"Bu tetkiklerin en başında kulak işitme testi, orta kulak basıncını ölçen test vardır" diyen Op. Dr. Çalışkan, "Bunlardan sonra eğer gerekirse beyin mr'ı, paranazal sinüs tomografisi istenebilir. Yaşlılarda görülen kulak çınlamalarında hastaya işitme cihazı tavsiye edilmektedir. İşitme cihazıyla birlikte dijital olarak kulak çınlamasını baskılayan elektronik araçlarda verilebilir. Tanı konulduktan sonra hastanın tedavisine yönelik bir takım önerilerde bulunulur. Bu önerilerden bazıları; İlaç tedavisi, ameliyattır" şeklinde konuştu.