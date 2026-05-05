Uzmanı uyardı: "Erken teşhis edilmeyen şaşılık kalıcı hasarlara yol açabilir"

Çocuklarda şaşılık teşhisinde geç kalınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, düzenli göz muayenelerinin önemine dikkat çekti.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, çocuklarda şaşılık teşhisinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak aileleri uyardı. Dr. Karaca, "Şaşılık 3 yaşına kadar belirti vermeyebilir. Geç kalınırsa kalıcı göz tembelliği dediğimiz ambliyopi gelişebilir. Özellikle 3-7 yaş arası tedavi için altın çağdır" dedi.

"Belirti vermeden gizli ilerleyebilir"

Çocuklarda sıkça rastlanan ancak ihmal edilebilen şaşılığın (göz kayması) yalnızca estetik bir sorun olmadığına dikkat çeken Opr. Dr. Candan Karaca, "Tedavi edilmediği takdirde çocuğun görsel, akademik ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu rahatsızlık 3 yaşına kadar hiçbir belirti vermeden gizlice ilerleyebilir. Tedavi edilmediğinde gözün odaklanma yeteneği zarar görür, okul çağında başarısızlıklara yol açar ve çocuklarda özgüven kaybı ile psikolojik sorunlara neden olabilir" diye konuştu.

Okul başarısızlığı ve psikolojik etkiler

Geç kalınan teşhis ve tedavi sürecinin çocuklardaki risklerine değinen Karaca, şunları söyledi:

"Uyum kayıpları (akodomasyon): Gözün odaklanma yeteneği bozulur. Akademik başarısızlık: Okuma ve odaklanma güçlüğü nedeniyle derslerde ciddi düşüşler yaşanır. Psikolojik sorunlar: Gözdeki kayma çocuğun özgüvenini zedeleyerek topluma uyumunu zorlaştırır. Rutin taramalar hayati önem taşıyor. Ailelere çocuklarında hiçbir şikayet olmasa dahi rutin göz muayenelerini ihmal etmemelidir. Erken teşhis sayesinde şaşılık ve beraberinde getirdiği göz tembelliği, kalıcı hasar bırakmadan tedavi edilebiliyor." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
