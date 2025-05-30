Uzmandan Kurban Bayramı Uyarısı: 'Etler Hemen Tüketilmemeli'

Uzmandan Kurban Bayramı Uyarısı: 'Etler Hemen Tüketilmemeli'
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Kurban Bayramı'na yaklaşırken, uzman diyetisyenler vatandaşlara et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlatıyor. Etlerin kesiminin ardından en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiği ve pişirme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Uzmandan Kurban Bayramı uyarısı: "Etler hemen tüketilmemeli"

MALATYA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlardan vatandaşlara sağlıklı et tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Diyetisyen Zehra Doğan, kurban etlerinin kesimin hemen ardından tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Kurbanlık hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olması gerektiğine dikkat çeken Doğan, kesim sonrası etin sindirimi kolaylaştırmak ve sağlık açısından risk oluşturmaması için en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hemen tüketilmemeli"

Kesimin ardından sertleşen etin kendini bırakması için belirli bir süre geçmesi gerektiğini ifade eden Doğan, "Yeni kesilen et sert ve sindirimi zor olduğu için hemen tüketilmesi sağlık sorunlarına yol açabilir. Etin, buzdolabında uygun şartlarda en az bir gün dinlendirilerek tüketilmesi daha doğru olacaktır" dedi.

Pişirme yöntemlerine dikkat edilmeli

Etin yağsız ya da az yağlı olarak tercih edilmesinin daha sağlıklı bir tüketim sağlayacağını belirten Diyetisyen Doğan, pişirme yöntemlerinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Etin besin değerini kaybetmemesi için haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

C Vitamini ile birlikte tüketin

Doğan, etin yalnız başına tüketilmemesi gerektiğini de hatırlatarak, "Demir emilimini artırmak için etin yanında mutlaka C vitamini içeren besinler tüketilmelidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Sağlık
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