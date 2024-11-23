Üye Girişi
Haberler

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt, cilt sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden birinin güneş hasarı olduğunu belirtti. Ayrıca, telefon ve televizyon gibi ekran ışıklarının cilt üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını vurguladı. Güneş kremlerinin özellikle yaz aylarında iki saatte bir uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bozkurt, dermokozmetik ürünlerin yalnızca eczanelerden alınarak tedavinin bir parçası olarak kullanılmasını önerdi.

Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan Uzman Doktor Şebnem Bozkurt, cilt sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

"CİLT YAŞLANMASININ EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERİNDEN BİRİ GÜNEŞ HASARI"

Bozkurt, cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden birinin güneş hasarı olduğunu belirterek, ultraviyole ışınlarının cilt kanserine yol açabileceği konusunda uyardı. Ayrıca, telefon ve televizyon gibi ekran ışıklarının da cilt üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını vurguladı. Güneş kremlerinin özellikle yaz aylarında iki saatte bir uygulanmasının önemine dikkat çeken Bozkurt, güneş kremi alırken ürünün güvenilirliğine ve koruyucu faktör oranına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor

"DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER TEDAVİNİN BİR PARÇASI SAYILARAK ECZANELERDEN ALINMALI"

Bozkurt, dermokozmetik ürünlerin yalnızca eczanelerden alınarak tedavinin bir parçası olarak kullanılmasını önerirken, ozon tabakasının zarar gördüğü bölgelerde, özellikle Avustralya'da ciddi cilt kanseri vakalarına rastlandığını belirtti. Mezoterapi gibi cilt yenileyici uygulamalara değinen Dr. Bozkurt, bu tür işlemlerin etkisinin ancak üç hafta sonra görülebileceğini söyledi. Cilt sağlığını korumak için düzenli bakımın ve bilinçli ürün kullanımının önemine dikkat çekti.

Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

Rusya cephesinden yeni tehdit: Avrupa'da her yeri vurabiliriz

 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

Fenomenlerin paylaşım başına aldıkları para ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 24 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Verona Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Verona Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep FK Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.