Uzm. Dr. Mediha Doğanay: Yüze asla kese yapmayın

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yaş ilerledikçe genç görünmek için yapılması gerekenleri söyleyen Doğanay, "Yüze asla kese yapmayın" dedi.

Doğanay, şu ifadeleri kullandı;

"ASLA KİMYASAL PEELİNG KULLANMAYALIM"

"Asla kimyasal peeling kullanmayalım. Yüze kese yapmak kesinlikle yanlış. Cildimizi yakar. Bunlarla tedavi daha da kötü olur. Onun dışında cilt bakımı yaptırmalıyız. Cilt bakımı sonrası protokol çerçevesinde, hangisi gerekirse onu yapıyoruz."