Üye Girişi
Haberler

Uzm. Dr. Mediha Doğanay: Yüze asla kese yapmayın

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay, Haberler.com YouTube kanalında genç görünmek için tavsiyelerde bulundu. Yaş ilerledikçe genç görünmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Doğanay, cildi yakabileceği için yüze kesinlikle kese yapılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca kimyasal peeling kullanılmamasını ve cilt bakımının önemini vurguladı.

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yaş ilerledikçe genç görünmek için yapılması gerekenleri söyleyen Doğanay, "Yüze asla kese yapmayın" dedi.

Doğanay, şu ifadeleri kullandı;

"ASLA KİMYASAL PEELİNG KULLANMAYALIM"

"Asla kimyasal peeling kullanmayalım. Yüze kese yapmak kesinlikle yanlış. Cildimizi yakar. Bunlarla tedavi daha da kötü olur. Onun dışında cilt bakımı yaptırmalıyız. Cilt bakımı sonrası protokol çerçevesinde, hangisi gerekirse onu yapıyoruz."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık

YouTube Sağlık Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title