Uzm. Dr. Mediha Doğanay: Terleme botoksuna sadece 10 dakikada çözüm buluyoruz

Uzm. Dr. Mediha Doğanay, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Terleme botoksu uygulamasını ve avantajlarını anlattı. Doğanay, işlem süresinin kısa, etkisinin uzun olduğunu ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti.

Uzm. Dr. Mediha Doğanay, terleme sorununa yönelik uygulanan botoks yöntemini Haberler.com'da detaylarıyla anlattı. İşlem sırasında lokal anestezi kullanıldığını, danışanların 10-15 dakika içinde klinikten ayrılabildiğini ve etkinin 8-9 ay sürdüğünü vurguladı.

Terleme problemi birçok kişi için ciddi bir yaşam kalitesi sorunu oluşturuyor. Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, terleme botoksu uygulamasının nasıl yapıldığını, etkilerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

"TERLEME BOTOKSUYLA SİNİR SİNYALLERİ FELÇ EDİLİYOR"

Doğanay, "Terleme botoksuyla, ter bezlerine giden sinyalleri felç ediyoruz" diyerek uygulamanın temel prensibini açıkladı. Kişiye özel protokollerle yapılan işlemin, güvenli ve etkili olduğunu belirtti.

"İŞLEM SADECE 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR, SONRASINDA HASTA KLINİKTEN AYRILIYOR"

Lokal anestezi kremiyle ağrı hissettirmeden uygulanan botoks, danışanların kısa sürede günlük hayatına dönmesini sağlıyor. Doğanay, "Danışanlar terleme botoksu yaptırdıktan 10-15 dakika sonra klinikten ayrılabiliyor" dedi.

"ETKİSİ 8-9 AY SÜRÜYOR, YAN ETKİSİ YOK"

Uzm. Dr. Doğanay, tedavinin uzun süreli olduğunu ve güvenliğini vurguladı: "Tedavi toplam 10-15 dakikalık bir süreç ama tedavinin devamlılığı 8-9 ay sürüyor. İşlemden sonra herhangi bir yan etki olmuyor ve botulinum toksinin kanser yapma etkisi yok."

