Uzm.Dr.Mediha Doğanay uyardı! Yüze asla kese yapmayın

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Doğanay, cilde kimyasal madde kullanılmamasına dikkat çekti.

"YÜZE ASLA KESE YAPMAYIN"

Cilde kimyasal madde kullanılmamasına dikkat çeken Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay, "Öncelikle güzel bir cilt bakımı yapılmalı. Medikal cilt bakımlarında asla kimyasal madde kullanmayalım. Mesela sektörde şu an kimyasal peeling, yüzümüze kese yapalım gibi öneriler var. Bunlar kesinlikle yanlış şeyler. Bunların yapılmaması lazım. Cildimizi yakar ve yanık yaraları oluşur. Yüze asla kese yapmayın. Bana, 'Hangi işlemi yaptırmamalıyım?' diye sorarsız eğer yüzümüze kesinlikle kese yaptırmamamız gerektiğini söylerim. Basit bir cilt bakımından sonra danışanlarıma gereken işlemleri yapıyorum." dedi.