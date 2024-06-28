Uşak'ta Köylerde Halk Sağlığı Günleri Projesi Devam Ediyor

Uşak'ta 15 kişilik sağlık ekibi, köyleri ziyaret ederek vatandaşlara muayene ve sağlık taraması hizmeti veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün geçen yıl başlattığı "Köylerde Halk Sağlığı Günleri" projesi kapsamında, Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli 4 doktor, diş hekimi, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, ebe ve hemşirelerden oluşan ekip, her hafta bir köye gidiyor.

Sağlık ekibi, şeker, tansiyon ölçümü, ağız ve diş sağlığı muayeneleri, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapıyor.

Tütün ürünlerinin bırakılması konusunda bilgilendirme yapan sağlıkçılar, vatandaşların sorularını da yanıtlıyor.

Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Buse Yüksel, AA muhabirine, geçen yıl başladıkları projeyi sürdürdüklerini, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Köylere gittiklerinde birçok vatandaşın sağlık taramasına katıldığını anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Projeye başladığımızda bu kadar yoğun bir ilginin olacağını düşünmemiştik. Vatandaşlar gelip sorular sorup bilgileniyor, aynı zamanda taramalarını gerçekleştiriyor. Ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılıyor. Burada olmaktan bizler de mutluyuz, vatandaşlar da her fırsatta memnuniyetlerini dile getiriyor. Hedefimiz Uşak'ın tüm köylerine gidip taramaları gerçekleştirmek."