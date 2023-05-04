Ünlü kalp cerrahına hasta yakınları saldırdı

BURSA Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Silahın kabzasıyla darbedilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Prof. Dr. Biçer, 2020 yılında yaptığı aort damarı ameliyatıyla dünya tıp literatürüne girmişti.

Olay, 2 Mayıs'ta Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı. Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi'ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.