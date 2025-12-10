Zara'da üniversite öğrencileri kan bağışladı

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri Türk Kızılay Sivas Şubesi'ne kan bağışında bulundu.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında Türk Kızılay Zara Temsilciliği ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Zara Yurt Müdürlüğü tarafından kan bağışı yapıldı.

Zara Yurt Müdürü Sema İşcan, yaptığı açıklamada, kan bağışına destek olan öğrencilere teşekkür etti.

İşcan, "Yurtlarımızda kalan 350 üniversite öğrencisinden 150 başvuru gerçekleşirken yoğunluk nedeniyle 76 öğrencimiz kan bağışında bulundu. Öğrencilerimizin duyarlılığı bizleri sevindirdi. Kan vermek insanlık görevidir, Türk Kızılay'a teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser de kan bağışında bulundu.

Bağışta bulunan 76 üniversite öğrencisine termos hediye edildi.