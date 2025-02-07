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Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi Yapıldı

Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi Yapıldı
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Kalıtsal Kanserler Derneği'nin düzenlediği kongrede kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin kalıtsal nedenlere bağlı olduğu vurgulandı. ABD, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den katılımcılar, kalıtsal kanserler hakkında farkındalık oluşturmak ve yeni araştırmaları tartışma amacıyla bir araya geldi.

Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser hastalıklarının yüzde 10 ila 20'sinin kalıtsal nedenlere bağlı olduğunu söyledi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi, ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve Türkiye'den 450 katılımcıyı bir araya getirdi.

Organizasyonla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, çevresel faktörlerin yanı sıra kalıtsal nedenlerin kanserlere yol açtığını belirtti.

Kongreyi kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve yeni araştırmaları tartışmak için ilk kez organize ettiklerini belirten Özdoğan, "Tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin nedeni kalıtsal. Kalıtsal kanserler derken, toplum neyle karşı karşıya? Aslında farkında olmadığı bir genetiği taşırken, ne zaman kanser olacağını bilmiyor, hatta erken yaşlarda kanserle karşı karşıya kalabildiği bir durum söz konusu." diye konuştu.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Ürün de kanserle ilgili her konuda toplumu bilinçlendirmek, tüm tanı ve tedavi olanaklarına erişilmesinin ortak hedefleri olduğunu ifade etti.

Hastalık riski altındaki bireylerin erken tanınması ve erken tedavi edilmesinin önemine değinen Ürün, "Bu kongreyle kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalığın artırılmasını istiyoruz. Mevcut kanserlerin tedavisini en iyi şekilde yapmak, bunu yaparken toplumumuzda risk altındaki bireyleri saptayıp takibini yapmak amacımız." dedi.

Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi ise kanserin genetik bir hastalık olduğunu, kanserlerin bir bölümüne önceki kuşaktan miras bırakılan genlerdeki mutasyonların yol açtığını kaydetti.

Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Sağlık
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