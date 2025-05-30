Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinden 'Çadır Projesi' ile Ücretsiz Sağlık Hizmeti

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerden oluşan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'nun (SEDT) yürüttüğü 'Çadır Projesi'nin bu yılki durağı İznik'in kırsal Göllüce Mahallesi oldu. 2 gün süren ve 100 tıp fakültesi öğrencisinin katıldığı projede, doktor adayları, ilk hekimlik deneyimlerini, ilkokulun sınıfında oluşturulan muayenehanede 350 hastayla ilgilenerek yaşadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 'Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti' ilkesiyle 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında kurulan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu, düzenli olarak sürdürdükleri 'Çadır Projesi' kapsamında bu kez de İznik'in kırsal Göllüce Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Sadece Bursa sınırlarındaki köylere giden topluluk üyeleri, organizasyon öncesi belirledikleri yeri ilk olarak Valilik, Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletiyor ve gerekli tüm izinleri aldıktan sonra, tüm hazırlıklarını 2 gün öncesinden yaparak yola çıkıyor. Projeye katılan 100 tıp fakültesi öğrencisi ve hekim, okul bahçesinde kurdukları çadır ve muayeneye dönüştürdükleri sınıflarda konuştukları hastaların, sedyeye dönüştürdükleri sıralarda ateş, nabız ve tansiyon ölçümü ile EKG, röntgen, solunum fonksiyon testi ve göz muayenesi gibi klinik işlemlerini gerçekleştirdi. Diyetisyenler ise hekimlerin yönlendirdiği hastalarla görüşüp beslenme önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Sinan Çavun'un, danışmanlığını yaptığı topluluk üyeleri, 2 gün süren çalışmada 320 hastayı muayene etti, evden çıkamayan hastaların bulunduğu 12 haneyi de ziyaret ederek evde sağlık hizmeti verdi. Projede, çocuklara yönelik göz taraması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra boyama, yapboz gibi etkinlikler de düzenlenirken, tıp öğrencileri de ilk hekimlik deneyimlerini yaşadı.

'HERKESE EŞİT VE ÜCRETSİZ HİZMET VERMEK AMACIYLA YOLA ÇIKTIK'

Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'nun çalışmalarına değinen UÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Burcu Ateşsönmez (23), "Bu yola 'Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti amacıyla çıktık. Bir köy okulunu kendi imkanlarımızla bir sahra hastanesine dönüştürerek tamamen ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Bir yandan da tıp fakültesi öğrencileri, kendi seviyelerine uygun gözlem yaparak sahaya çıkıp ilk hekimlik tecrübelerini kazanmış oluyorlar. Bursa'da çeşitli köylere giderek gerçekleştirdiğimiz bu projede sadece sağlık hizmeti değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetini de vermeyi amaçlıyoruz. 100 tıp fakültesi öğrencisi ve hekimin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede, projeye adını veren çadırın içerisinde hastanın ilk ölçümleri yapılıyor. Ateş, nabız ve tansiyon ölçümleri yapıldıktan sonra köy okulunun içerisine geçiyoruz" diye konuştu.

Hastaları, hikayelerini ve şikayetlerini dinledikten sonra muayene ettiklerini söyleyen UÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Senanur Özdemir de 'Muayene sonrası hekimlerimizin kontrolünde reçetesiz kullanılan ilaçlar, takviyeler ve hastaların ihtiyacının olabileceğini düşündüğümüz bakım malzemelerini de hastalara veriyoruz" dedi.