Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Geniş Aile dizisindeki 'Cevahir' rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğerindeki rahatsızlıkla mücadele ediyor. 2. evre siroz teşhisi konulan ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Durumu iyiye gidiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2. derecede siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkan Ufuk Özkan'ın, durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.