Haberler

Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, yaptığı açıklamada "Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" dedi.

  • Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli için uygun donör bekleniyor.
  • Ufuk Özkan'ın sağlık durumu çok ciddi ve hastaneden ayrılmasına izin verilmiyor.
  • Ufuk Özkan şu an yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor.

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, uygun donör beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

"DURUMU CİDDİ"

Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama daha yapan Umut Özkan, durumun ciddi olduğunu belirtti.

Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

"HASTANEDEN AYRILMASINA İZİN VERİLMİYOR"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncunun kardeşi, hastane önünde bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci. Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız."

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

Allah bu mübarek günün hürmetine şifa nasip eder inşallah

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed AKBABA:

Karaciğer, kendini yenileme özelliğine sahiptir. Hiç mi ailesinden yada çevresinde uyumlu bir kişi yok ya nakil yapsın. İnşallah biri çıkar da nakil yapılır ama ölü ama diri..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Kız kardeşini korurken öldürülmüştü! Gergin geçen duruşmada ara karar
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay