TÜSEB Bilim Kurulu Sayısı ve Üye Sayısı Artırıldı

Güncelleme:
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bilim kurulu sayısı 30'dan 42'ye, üye sayısı ise 300'den 420'ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, sağlık alanında stratejik hedeflere ulaşma amacını güdüyor.

TÜRKİYE Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki bilim kurulu sayısı 30'dan 42'ye, bilim kurulu üye sayısı ise 300'den 420'ye yükseltildi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB tarafından hazırlanan TÜSEB Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; TÜSEB bünyesindeki bilim kurulu sayısı 30'dan 42'ye, toplam bilim kurulu üye sayısı ise 300'den 420'ye çıkarıldı.

Yönetmelik değişikliği ile 12'nci Kalkınma Planı'nda da vurgulanan 'sağlıkta yerli üretim' hedefleri doğrultusunda, sağlık bilimleri, tıbbi cihaz teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka, genetik araştırmalar, dijital sağlık, geleceğin tıp teknolojileri, halk sağlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilaç geliştirme gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının TÜSEB bilim kurullarında daha geniş bir bilimsel katılımla yer alması hedeflendi.

'BİLİM KURULLARI KRİTİK GÖREV ÜSTLENİYOR'

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TÜSEB bünyesindeki bilim kurulları, sağlık alanında ulusal Ar-Ge ve Ür-Ge önceliklerinin belirlenmesi, bilimsel veriye dayalı karar mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerli sağlık teknolojilerinin küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirilmesi yönünde kritik görevler üstleniyor. Bilim kurulları, TÜSEB desteğiyle geliştirilen yerli sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve izlenmesine de önemli katkı sağlıyor. Bu yönüyle yeni düzenleme, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonunu sahaya taşıyan üretken ve katılımcı bir bilim yönetimi modelinin hayata geçirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
