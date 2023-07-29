Türkiye'de tek olan 'Gönül Bağı' etkinliğinin altıncısı düzenlendi

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tedavi gören hasta ve yakınlarıyla bahçe etkinliği düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan 6. Tedavi Edici Bahçe Etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte palyatif bakım merkezinde tedavi gören hastalar için yemek, ney konseri ve nefes egzersizi düzenlendi. Belirli aralıklarla düzenlenen etkinlik sayesinde palyatif merkezinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının iyi vakit geçirmesi maksatlanıyor. Düzenlenen Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Nagehan Yıldız Çeltek, akademisyenler, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören hastalar ve yakınları katıldı.

"Hastalarımıza bir nefes aldırmak maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik"

Etkinlikle alakalı açıklamada bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün 6. tedavi edici bahçe etkinliğinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndeyiz Gönül bağı ismini verdiğimiz bu bağda; üniversitemiz palyatif bakım merkezinde yatan hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza bir nefes aldırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hastalarımız hasta yataklarında kalıyorlar, yakınları oldukça zorluk yaşıyorlar, istedik ki onlar bu yeşil ortamda, bahçe ortamında bir nefes alsınlar. Daha önceki yapılan etkinliklerde de yine hastalarımız da yakınları yan tarafta sebzeler ektiler, kendileri buradan oldukça memnun da kaldılar. İlerleyen günlerde bu etkinliklerin devamını da sağlayacağız. Burada ney konseri eşliğinde ve üniversitemizin palyetif bakım merkezi müdürümüz ve gönüllü hocalarımızla birlikte kendi evlerinde yaptıkları yemekleri de burada hasta ve yakınlarımızda paylaşıyorlar. Güzel bir ortam var ben Bu etkinlikte emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Hayat kalitesini artırma yaklaşımıdır"

Rektör danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur Türkiye'de böyle bir etkinliğin sadece Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bulunduğu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü palyatif bakımın tanımını şu şekilde yapmaktadır; "Palyatif bakım hayatı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemlerle karşılaşan hasta ve yakınlarının başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve ruhi problemlerini erken tanımlama ve doğru değerlendirmelerle tedavi ederek ıstıraplarını önleme ve giderme yoluyla hayat kalitesini artırma yaklaşımıdır. Bu tanım düşüncesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Merkezi olarak hastalarımızın fiziksel tedavileri yanında hasta ve yakınlarının psikososyal, ruhi, maddi ve manevi problemlerine gönüllülük çerçevesinde üniversitemizin etkinliklerinden biri olan Gönül Bağı Bahçesi tedavi edici bahçe etkinliğimizin 6'ncısını düzenlemekteyiz. Bu çerçevede hasta ve yakınları için çeşitli ikramlar ve müzik eşliğinde sohbet ederek hastalarımızı moral ve tedavi süreçlerine destek olmaktayız. Hasta ve yakınları için Gönül Bağı bahçemizde sebze bahçesi oluşturduk. Hastalarımız bahçemize geldiğinde hem taze hem de organik sebze toplamakta ve tüketmektedirler. Bahçemize gelemediklerinde ise bahçemizde yetişen sebzeleri kahvaltıda ikram etmek üzere belirli aralıklarla toplayıp hastanedeki palyatif bakım merkezine götürmekteyiz. Bahçe etkinliğimiz ile birlikte birçok etkinlikler yıllardır sürdürdüğümüz gibi bundan sonrada belirli ve aralıklarla ve sürekli olarak gönüllülerimizin ve Rektörlüğümüzün desteği ile sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Tokat Baskısı, çini boyama gibi sosyal faaliyetler yapıyoruz"

Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Nagehan YILDIZ Çeltek 9 yıldır palyatif bakım merkezinin hizmet verdiğini belirterek, "Palyatif Merkezimiz 9 senedir üniversitemize bağlı olarak faaliyetler göstermektedir. Hastalarımızın sosyal faaliyetlerini geliştirmek için bu sene bahçe etkinliklerimizi de programlarımıza dahil ettik. Palyatif Merkezleri arasında sosyal destek çok önemli Türkiye'de bu tür faaliyetleri yapan ilk merkez biziz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Merkezimiz 18 yatak kapasitesine bağlı çalışmaktadır. Hastalarımızın bazıları yatağa tabi kaldıklarından dolayı bu tür etkinliklere katılamıyorlar. Etkinliklerimiz sadece buraya gelen hastalarımızla da kısıtlı değil. Bakım merkezimiz içerisinde hobi odamızda hastalarımıza düzenli olarak Puzzle yapımı, Tokat Baskısı, çini boyama gibi sosyal faaliyetler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.