Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 63 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 21 bin 256 hasta taburcu olurken bugün 288 bin 968 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,34 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,08 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,34 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 881 bin 913 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 968 BİN 985 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 776 bin 278 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 968 bin 985 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 606 bin 20 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 14 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken 14 bin 364 de yeni vaka tespit edilmişti.

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