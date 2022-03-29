Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 29 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 16 bin 190 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 21 bin 256 olurken toplam 288 bin 968 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 63 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 21 bin 256 hasta taburcu olurken bugün 288 bin 968 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,08 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,34 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 881 bin 913 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 776 bin 278 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 968 bin 985 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 606 bin 20 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken 14 bin 364 de yeni vaka tespit edilmişti.