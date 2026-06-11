Haberler

24 yılda 17 bin 813 vaka tespit edildi

24 yılda 17 bin 813 vaka tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi'nden Dr. Dilek Akıncı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının Türkiye'de 24 yılda 17 bin 813 vaka ve 856 ölüme yol açtığını belirtti. Hastalığın aşı ve etkin tedavisinin olmadığını vurgulayan Akıncı, korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

DÜZCE(İHA) – Dr. Dilek Akıncı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ülkemizde 24 yıl içerisinde 17 bin 813 vakanın tespit edildiğini ve bu vakaların 856'sının ölümle sonuçlandığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi" düzenledi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Düzce Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Akıncı bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

KKKA hastalığının etkin tedavisi ve aşısının olmadığını vurgulayan Dr. Dilek Akıncı, asıl önemli olan korunarak bulaş yollarının engellenmesi olduğunun altını çizdi. Ülkemizde 24 yıl içerisinde 17 bin 813 vakanın tespit edildiğini ve bu vakaların 856'sının ölümle sonuçlandığını söyleyen Akıncı, Düzce'de görülmediğinin olmayacak anlamına gelmediğini, dışarıdan gelen hayvanlarla ya da seyahate giden birisi ile de gelebileceğini ifade etti.

Kırsal alana giderken kene tutulmasını önlemek için uzun kollu giysilerin tercih edilerek, pantolon paçalarını çorabın içerisine koyarak dolaşılması tavsiyesinde bulunan Dilek Akıncı, dönüş aşamasında da kişilerin kendini kontrol etmesini ve elbiselerin kontrollü bir şekilde çıkartılarak yıkanması gerektiğini dile getirdi.

Akıncı, belirtileri şu şekilde anlattı

KKKA hastalığının belirtilerini; halsizlik, ateş, yaygın vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı kusma, karın ağrısı, ishal, döküntü, kanamalar, vücutta morluklar ve kanlı ishal olarak sıralayan Dr. Akıncı, kene ısırıklarında kenenin en kısa süre içerisinde çıkarılması gerektiğini söyledi. Sadece ısırıkla değil kan yolu ile de bulaş olduğunu hatırlatan Akıncı, kenelerin ezilerek imha edilmesinin de oldukça riskli olduğunu hatırlattı.

Hayvan kesim esnasında KKKA'nın ve olabilecek hastalıkların bulaşını önlemek için eldiven ve koruyucu giysilerin kullanılmasının önemi üzerinde duran Düzce Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Akıncı, KKKA bulaşının ilk belirtisinin şiddetli baş ağrısı olduğunu söyledi.

Bulaş yolları ve risk altındakiler

Kenelerin doğrudan tutulması, keneleri çıplak elle çıkarırken ezilmesi sonucu bağırsak içeriği ile temas, viremik dönemdeki hayvanların kan, doku ve sekresyonları ile temas, KKKA hastaların kan, vücut sıvıları ile temas esnasında bulaş olabileceğinin altını çizen Dilek Akıncı, risk guruplarını ise; "Açık arazi ve kırsal kesimde çalışan ve yaşayanlar, çiftçiler, hayvan bakıcıları, kampçılar, tarım ve orman işçileri, askeri birlikler, veterinerler ve teknisyenler, mezbaha çalışanları ve kasaplar, endemik bölgede görev yapan; sağlık personeli ve laboratuvar çalışanları" şeklinde sıraladı.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Dilek Akıncı, kendisini dinlemeye gelenlere ve konferansa katkı sunanlara teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGünay Kral:

böyle rakamları görünce biraz endişeli olunuyor açıkçası ama dr akıncı güzel bir eğitim düzenlemiş demek ki kırsal bölgelerde yaşayan insanlar bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Özaydın:

kene kaynağı bu hastalık herhalde önemli olan insan tedbir alsın bence doktor doğru söylüyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Abakay:

vay be 17 bin vakanın üzerinden 24 yıl geçmiş de hala aşısı yok mu bu hastalığın! umarım araştırmacılar daha hızlı bir çözüm bulur çünkü 856 ölüm çok fazla gerçekten! en azından doktor hanım korunma yollarını anlatmış iyi oldu bu şekilde insanlar bilinçlenirse daha dikkatli olurlar belki sayı düşer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Yaşını öğrenenler inanmıyor! Görüntüsüyle herkesi ters köşe yaptı
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

Tonlarca ele geçirildi! Hepsinde ünlü markaların ismi var
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi