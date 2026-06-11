24 yılda 17 bin 813 vaka tespit edildi

DÜZCE(İHA) – Dr. Dilek Akıncı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ülkemizde 24 yıl içerisinde 17 bin 813 vakanın tespit edildiğini ve bu vakaların 856'sının ölümle sonuçlandığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Farkındalık Eğitimi" düzenledi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Düzce Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Akıncı bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

KKKA hastalığının etkin tedavisi ve aşısının olmadığını vurgulayan Dr. Dilek Akıncı, asıl önemli olan korunarak bulaş yollarının engellenmesi olduğunun altını çizdi. Ülkemizde 24 yıl içerisinde 17 bin 813 vakanın tespit edildiğini ve bu vakaların 856'sının ölümle sonuçlandığını söyleyen Akıncı, Düzce'de görülmediğinin olmayacak anlamına gelmediğini, dışarıdan gelen hayvanlarla ya da seyahate giden birisi ile de gelebileceğini ifade etti.

Kırsal alana giderken kene tutulmasını önlemek için uzun kollu giysilerin tercih edilerek, pantolon paçalarını çorabın içerisine koyarak dolaşılması tavsiyesinde bulunan Dilek Akıncı, dönüş aşamasında da kişilerin kendini kontrol etmesini ve elbiselerin kontrollü bir şekilde çıkartılarak yıkanması gerektiğini dile getirdi.

Akıncı, belirtileri şu şekilde anlattı

KKKA hastalığının belirtilerini; halsizlik, ateş, yaygın vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı kusma, karın ağrısı, ishal, döküntü, kanamalar, vücutta morluklar ve kanlı ishal olarak sıralayan Dr. Akıncı, kene ısırıklarında kenenin en kısa süre içerisinde çıkarılması gerektiğini söyledi. Sadece ısırıkla değil kan yolu ile de bulaş olduğunu hatırlatan Akıncı, kenelerin ezilerek imha edilmesinin de oldukça riskli olduğunu hatırlattı.

Hayvan kesim esnasında KKKA'nın ve olabilecek hastalıkların bulaşını önlemek için eldiven ve koruyucu giysilerin kullanılmasının önemi üzerinde duran Düzce Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Akıncı, KKKA bulaşının ilk belirtisinin şiddetli baş ağrısı olduğunu söyledi.

Bulaş yolları ve risk altındakiler

Kenelerin doğrudan tutulması, keneleri çıplak elle çıkarırken ezilmesi sonucu bağırsak içeriği ile temas, viremik dönemdeki hayvanların kan, doku ve sekresyonları ile temas, KKKA hastaların kan, vücut sıvıları ile temas esnasında bulaş olabileceğinin altını çizen Dilek Akıncı, risk guruplarını ise; "Açık arazi ve kırsal kesimde çalışan ve yaşayanlar, çiftçiler, hayvan bakıcıları, kampçılar, tarım ve orman işçileri, askeri birlikler, veterinerler ve teknisyenler, mezbaha çalışanları ve kasaplar, endemik bölgede görev yapan; sağlık personeli ve laboratuvar çalışanları" şeklinde sıraladı.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Dilek Akıncı, kendisini dinlemeye gelenlere ve konferansa katkı sunanlara teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı