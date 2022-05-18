Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 3 kişi vefat etti, bin 443 yeni vaka tespit edildi - Haberler

Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 3 kişi vefat etti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 18 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 443 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 3 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 274 olurken toplam 135 bin 563 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 443 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 3 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 274 hasta taburcu olurken bugün 135 bin 563 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,18 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,48 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 661 bin 34 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 834 bin 305 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 55 bin 16 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 782 bin 534 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken bin 608 de yeni vaka tespit edilmişti.