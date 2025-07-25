Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler

Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen yaş, yumurtalık rezervi ve yaşam tarzı gibi temel unsurları açıkladı. Başarı oranlarının kişiye özel planlamalarla artırılabileceğine dikkat çekti.

TÜP bebek tedavisinde başarıyı etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, "Tedavinin başarısı kişiye özel planlamayla başlar. Kadın yaşı, yumurtalık rezervi ve yaşam tarzı en önemli unsurlar arasında" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını doğrudan etkileyen temel etkenleri açıkladı. Doç. Dr. Fırat, kadın yaşı, yumurtalık rezervi ve erkeğe bağlı etkenlerin tedavi sürecini doğrudan şekillendirdiğini belirterek, her çifte özel, bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımının önemini vurguladı.

'KADIN YAŞI EN BELİRLEYİCİ FAKTÖR'

Tüp bebekte yaş faktörünün büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Fırat, "37 yaş altındaki kadınlarda başarı oranı yüzde 55-60 iken, 40-43 yaş grubunda bu oran yüzde 15'e kadar düşüyor. Ancak embriyolara preimplantasyon genetik tanı yapılması durumunda, 40'lı yaşlardaki bir kadında da genç yaşlardakiyle aynı başarı oranlarına ulaşmak mümkün" dedi.

Tüplerin tıkalı olması, hidrosalpenks, şiddetli endometriozisve rahim içi yapışıklıkların da başarıyı olumsuz etkileyen durumlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Fırat, özellikle endometriozisin yumurtalık rezervini düşürdüğüne dikkat çekti.

'YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART'

Tedavi sürecinde çiftlerin yaşam alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Fırat, "Sigara ve alkol kullanımı hem sperm hem yumurta kalitesini düşürüyor. Hastalarımıza Akdeniz tipi diyet öneriyoruz. Düzenli egzersiz ve ideal kiloda olmak da başarıyı artırıyor" dedi.

Tüp bebek tedavisinde geçmiş denemeler, infertilite süresi ve kliniğin deneyimi gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Fırat, çiftlerin bu tedaviyi mutlaka uzman ve tecrübeli merkezlerde yaptırması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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