Tunceli'de Gebe Okulunda anne ve baba adaylarına Heimlich manevrası eğitimi

TUNCELİ - Tunceli Devlet Hastanesi Gebe Okulunda anne ve baba adaylarına Heimlich manevrası konusunda eğitim verildi.

Tunceli Devlet Hastanesine bağlı Gebe Okulunda anne ve baba adaylarına ebe ve ilkyardım eğitmeni Sema Yurtseven İçten tarafından bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim kapsamında, hem gebelerde hem de 0-12 aylık bebeklerde uygulanabilecek Heimlich manevrası hakkında detaylı bilgilendirme yapılırken solunum yolu tıkanıklıklarında hayati önem taşıyan bu müdahale hakkında teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı eğitim de gerçekleştirildi.

Eğitmen Sema Yurtseven İçten, özellikle yemek yeme sırasında ya da yabancı cisim yutma gibi durumlarda Heimlich manevrasının doğru şekilde uygulanmasının, hem anne adayları hem de bebekler için yaşam kurtarıcı olduğunu vurguladı. Eğitimde, gebelerde uygulanacak Heimlich manevrasının normal bireylerden farklı olduğuna dikkat çekilerek, manevranın nasıl adapte edilmesi gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı. Katılımcıların, bebek ve yetişkin maketleri üzerinde pratik yaparak, muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirildi.

Alanında uzman sağlık personeli tarafından bu tür eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği ve tüm ebeveyn adaylarının programlara katılmasının önemli olduğu belirtildi.