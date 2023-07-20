Trafik kazasında yaralanan vatandaşı ambulans gelene kadar sıcak havadan korudular

SİVAS - Sivas'ta trafik kazasından yaralanan vatandaşın sıcak havadan etkilenmemesi için ambulans gelene kadar başında bez parçasıyla gölge yaparak beklediler.

Edinilen bilgilere göre; Kaza Sivas-Kayseri karayolu üzerinde Taşlıdere mevkii Mescitli köyü girişinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Osman kılıç İdaresinde ki 58 BC 251 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan beton bahçe duvarına çarpttı. Yaşanılan kaza sonucunda araçta bulunan; Sürücü Osman Kılıç ve araçta yolcu olarak bulunan Memnune Kılıç (69), Şenay Kılıç (58), Yasin Efe Kılıç yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri olay yerine gelene kadar araçtan yaralı olarak çıkarılan Osman Kılıç İsimli vatandaş yerde yatarken ambulans gelene kadar çevrede bulunan vatandaşlar sıcaktan etkilenmemesi için başında bez parçasıyla gölge oluşturdular. Olay yerine 112 ekiplerinin ulaşmasının ardından yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.