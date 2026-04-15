Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Bordo-mavililer, saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde dar alan oyunu oynandı.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı