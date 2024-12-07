Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Dev derbide zafer Beşiktaş'ın

 Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

 Esad rejimi, Doğu Guta'dan çekiliyor

Esad, katliamla kazandığı şehirden çekilmek zorunda kaldı
Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

Köşeye sıkışan Esad kaçtı mı? Nerede olduğunu açıkladılar

Trabzon'da Ürojinekoloji ve Kozmetik Jinekoloji Toplantısı Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen 'Ürojinekoloji ve Kozmetik Jinekoloji Toplantısı'na Türkiye ve Azerbaycan'dan doktorlar katıldı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bu tür eğitimlerin toplum sağlığına katkı sağladığını vurguladı.

Trabzon'da, "Ürojinekoloji ve Kozmetik Jinekoloji Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneğince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda, "Toplum sağlığına ve gelecekte bu hizmeti verecek kişilere sağlıklı bir ortam oluşturabilmek için bu eğitimlere önem veriyoruz." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen ise toplantının düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, bu tür toplantıların bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, hasta hizmetinde kaliteyi artıran etkinlikler olduğunu vurguladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Erin de klinik olarak üçüncü kez toplantı organize ettiklerini söyledi.

Erin, doktorlara en yeni ameliyat tekniklerini, hastane ve kliniği sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan'dan katılım sağlayan doktorlara, güncel cerrahi yaklaşımlar ve yenilikçi teknikler aktarıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
img

Adeta pişman ettiler! Beşiktaş taraftarından Cenk'e olay tepki
img

Esad'ın en yakınındakiler Şam'ı böyle terk etti
img

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.