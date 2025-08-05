Trabzon'da Hastaneler ve Üniversite Arasında Protokol İmzalandı

Trabzon'da faaliyet gösteren 2 hastane ile üniversite arasında "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu katıldı.

"Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Trabzon Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandı.

Hakan Usta, imzalanan protokolle bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de şehir hastaneleri başta olmak üzere afiliasyon çalışmalarına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önderliğinde devam edeceklerini aktaran Usta, "Üniversiteler hem asistan yetiştirme hem de öğrenci yetiştirme anlamında hastane uygulama merkezlerine ihtiyaç duyuyorlar. Yeni bir yatırıma gerek kalmadan, bu güçleri tek çatı altında birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon Üniversitesine bağlanmış oldu. Bu süreçten sonra Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi öğretim üyelerini, Trabzon Üniversitesine aktardık. Protokolle birlikte tıp fakültemizin ve üniversitemizin gelişmesi açısından önemli bir kazanım elde ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.