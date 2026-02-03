Haberler

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki Fatih Ünver'in organları, 3 hastaya nakledilmek üzere bağışlandı. Ailesi, organ bağışı ile birçok hastaya yaşam umudu sundu.

Trabzon'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki kişinin organları, 3 kişiye nakledilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, KTÜ Farabi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Fatih Ünver'in beyin ölümü gerçekleşti.

Acılı aile Ünver'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Ünver'in bağışlanan böbrekleri Samsun'a, karaciğeri ise Erzurum'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, ailenin aldığı kararla gerçekleştirilen organ bağışının, birden fazla hasta için yaşam umudu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
