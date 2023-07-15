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Trabzon'da Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi

Sağlık Haberleri

Trabzon'da komşusunun bal peteklerini kamyona yüklerken bacağından arı sokan Ali Öztürk'ün arı alerjisi olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

TRABZON'da, komşusunun bal peteklerini kamyona yüklerken, bacağından arı sokan Ali Öztürk (34), hayatını kaybetti. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Öztürk'ün, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, dün akşam Of ilçesi Ağaçseven Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Öztürk, Erzurum'a gönderilmek üzere hazırlanan peteklerin kamyona yüklenmesi için komşusuna yardıma gitti. Öztürk, petekleri yüklediği sırada bacağından arı soktu. Vücudunun bazı bölümlerinde şişlik oluşan Öztürk, fenalaştı. İhbarla adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Arı alerjisi olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Öztürk'ün cenazesi, otopsi sonrası, yarın Hayrat ilçesinde toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Sağlık

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