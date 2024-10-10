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Trabzon'da 26 Kiloluk Tümör Ameliyatla Alındı

Trabzon'da 26 Kiloluk Tümör Ameliyatla Alındı
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64 yaşındaki H.O., karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde karnında 26 kilo ağırlığında bir tümör tespit edilerek ameliyat edildi. Tedavi sonrası hastanın durumu iyi.

TRABZON'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye giden H.O.'nun (64) karnından, ameliyatla 26 kiloluk tümör çıkarıldı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle giden H.O. adlı erkek, tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği'nde yapılan tetkiklerde hastanın karnında kitle tespit eden hekimler ameliyat kararı aldı. Yapılan ameliyatla hastanın karnının sol kısmından 26 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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