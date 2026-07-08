Tokat'ta KKKA tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna kene tutunan 63 yaşındaki İ.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tanısıyla tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna kene tutunan İ.A. (63), yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. KKKA tanısı ile tedavi altına alınan İ.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı