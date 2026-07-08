Haberler

Tokat'ta KKKA tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta KKKA tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna kene tutunan 63 yaşındaki İ.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tanısıyla tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna kene tutunan İ.A. (63), yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. KKKA tanısı ile tedavi altına alınan İ.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim

Trump NATO Zirvesi sonrası konuşuyor! Bir kez daha Erdoğan'ı andı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
Emine Erdoğan, lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

Emine Erdoğan, lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü

Suriye'ye dönmeden Erdoğan ile görüştü
Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi

Tüm liderlere hediye edildi! NATO Zirvesi'nde dikkat çeken detay
Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Küçük çocuğun yediği yemek sonu oldu
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı