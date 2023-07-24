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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 'mavi dil' hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri yasaklandı

Sağlık Haberleri

Karayaka beldesindeki bir işletmede tespit edilen 'mavi dil' hastalığı sebebiyle Erbaa ilçesinde tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Karantina tedbirleri kapsamında belirli bölgelerde hastalığa duyarlı hayvanların giriş ve çıkışı engellenecek.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen 'mavi dil' hastalığı nedeniyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Karayaka beldesinde bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının tespit edilmesinin ardından Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Karara göre, Karayaka beldesi çevresinde toplam 10 kilometrelik alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Buna göre, hastalık sona erene kadar merkez mahalleler, Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Karayaka Erbaa Sağlık Haberler

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