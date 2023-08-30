Tina'nın kan ve dışkı analizi yapılacak

TİNA'YA KAN VE DIŞKI TAHLİLİ YAPILACAK

Savcılık talimatıyla Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği tarafından Tina'nın dışkısı analiz edilmek üzere alınıp özel bir kutuya konuldu. Gaita testi yapılıp, Tina'nın, ne ile ve nasıl beslendiği, vücudunda herhangi bir yabancı madde olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kan tahlili de yapılacak. Yapılacak tahlillerle Tina'nın ormanda doğada mı kaldığı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğunun ön bilgisine ulaşılacak.

Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/ GÖNEN, (Balıkesir), DHA