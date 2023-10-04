Serum için istenen 730 lira ortalığı karıştırdı! Fiyata itiraz eden TikTok fenomeni doktordan tekme tokat dayak yedi

TikTok'ta yayınlar yapan 22 yaşındaki Bekircan Kartal, mide bulantısı şikayetiyle gittiği özel hastanede serum tedavisi gördü. O anları canlı olarak yayınlayan Kartal, 10 dakikada biten serum için 730 lira ödeme yapması gerektiğini öğrendi. Bu parayı ancak polis eşliğinde ödeyeceğini belirten Kartal'ın sözlerini duyan doktor iddiaya göre gence küfür edip tekme ve tokat attı. İşte Kartal'ın canlı yayında paylaştığı o anlar.

Tiktok'ta yayınlar yapan genç, İstanbul'da gittiği özel hastanede doktor tarafından darp edildiğini iddia etti. Gencin dövüldüğü an öncesi yayını açması dikkat çekti.

OLAYI DUYURMAK İÇİN CANLI YAYIN BAŞLATTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar'da yaşandı. Alınan bilgiye göre, Tiktok'ta yayınlar yapan Bekircan Kartal (22), mide bulantısı için Avcılar Vera Tıp Merkezi'ne başvurdu. Hastanede serum takılan Kartal, iyi olduğunu takipçilerine duyurmak için canlı yayın başlattı.

ÖFKELENEN DOKTOR TOKAT VE TEKME ATIP KÜFÜR ETTİ

İddiaya göre, bu esnada Bekircan Kartal'a takılan serumdan kan akmaya başladı. Duruma tepki gösteren Kartal, hastanedeki doktora ne kadar ödeme yapması gerektiğini sordu. Kartal'a serum için 730 TL ödeme yapması gerektiği söylendi. Fiyatı yüksek bulan Kartal, ödemeyi polis eşliğinde ve evrakları görerek yapmak istediğini iletti. İddiaya göre, bu sözler karşısında öfkelenen doktor, Bekircan Kartal'a tokat ve tekme atıp küfür etti.

"AİLEME VE ŞAHSIMA KÜFÜR ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Bekircan Kartal, "Serumumu 10 dakikada bitirtip canlı yayını bitirmemi istedi doktor. Hastaneden gitmemi istediler. Kocaman bir serum 10 dakika içinde o kadar çabuk bitemez" dedi. Serum için yüksek bir fiyat istendiğini söyleyen Kartal, "Ben de bunu polis ve sağlık bakanlığı elemanlarıyla verebileceğimi söyledim. Sonra doktor sinirlendi ve aileme, şahsıma küfür etti. Sırtıma tekme ve yüzüme tokat attı. Canlı yayını kapatmamı istedi, telefonuma vurdu. Olay yerine polis geldi ama hastane içindeki kamera görüntülerini silmişler ve E-nabız'dan baktım doktorun ismini değiştirip kadın bir isim yazmışlar" ifadelerini kullandı.