Haberler

Terleme botoksu 15 dakikada etki ediyor! "8-9 ay kalıcılığı var"

Terleme botoksu 15 dakikada etki ediyor! '8-9 ay kalıcılığı var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzm. Dr. Mediha Doğanay, Haberler.com ekranlarında terleme botoksu uygulamasını ve sağladığı avantajları anlattı. İşlemin kısa sürede tamamlandığını, etkisinin uzun sürdüğünü ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti. İşlem sonrası danışanların 10-15 dakika içinde klinikten ayrılabildiğini vurgulayan Doğanay, terleme botoksunun etkisinin 8-9 ay boyunca devam ettiğini belirtti.

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, terleme botoksu uygulamasını ve sağladığı avantajları anlattı. Doğanay, işlemin kısa sürede tamamlandığını, etkisinin uzun sürdüğünü ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti.

"TER BEZLERİNE GİDEN SİNYALLERİ ENGELLİYORUZ"

Terleme botoksunun çalışma prensibini açıklayan Uzm. Dr. Doğanay, uygulama ile ter bezlerine giden sinyallerin geçici olarak durdurulduğunu söyledi. Kişiye özel bir protokol uyguladıklarını belirten Doğanay, bu sayede etkili ve kontrollü bir sonuç elde edildiğini ifade etti.

"İŞLEM 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR"

Uygulamanın oldukça kısa sürdüğünü belirten Doğanay, hastaların ağrı yaşamaması için lokal anestezik kremler kullanıldığını söyledi. İşlem sonrası danışanların 10-15 dakika içinde klinikten ayrılabildiğini vurgulayan Doğanay, terleme probleminin günümüzde birçok kişi için ciddi bir rahatsızlık ve hatta fobi haline geldiğini ifade etti.

"ETKİSİ 8-9 AY SÜRÜYOR, YAN ETKİ YOK"

Terleme botoksunun kalıcılığına değinen Doğanay, uygulamanın etkisinin 8-9 ay boyunca devam ettiğini belirtti. İşlem sonrasında herhangi bir yan etki görülmediğini söyleyen Doğanay, ayrıca botulinum toksinin kanser yapıcı bir etkisinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Berkan Tayfun
Haberler.com
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü

Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var