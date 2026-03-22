Terleme botoksu 15 dakikada etki ediyor! '8-9 ay kalıcılığı var'

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, terleme botoksu uygulamasını ve sağladığı avantajları anlattı. Doğanay, işlemin kısa sürede tamamlandığını, etkisinin uzun sürdüğünü ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti.

"TER BEZLERİNE GİDEN SİNYALLERİ ENGELLİYORUZ"

Terleme botoksunun çalışma prensibini açıklayan Uzm. Dr. Doğanay, uygulama ile ter bezlerine giden sinyallerin geçici olarak durdurulduğunu söyledi. Kişiye özel bir protokol uyguladıklarını belirten Doğanay, bu sayede etkili ve kontrollü bir sonuç elde edildiğini ifade etti.

"İŞLEM 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR"

Uygulamanın oldukça kısa sürdüğünü belirten Doğanay, hastaların ağrı yaşamaması için lokal anestezik kremler kullanıldığını söyledi. İşlem sonrası danışanların 10-15 dakika içinde klinikten ayrılabildiğini vurgulayan Doğanay, terleme probleminin günümüzde birçok kişi için ciddi bir rahatsızlık ve hatta fobi haline geldiğini ifade etti.

"ETKİSİ 8-9 AY SÜRÜYOR, YAN ETKİ YOK"

Terleme botoksunun kalıcılığına değinen Doğanay, uygulamanın etkisinin 8-9 ay boyunca devam ettiğini belirtti. İşlem sonrasında herhangi bir yan etki görülmediğini söyleyen Doğanay, ayrıca botulinum toksinin kanser yapıcı bir etkisinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.