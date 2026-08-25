Tercan Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastalar Ziyaret Edildi
Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Irmak ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Çakmak, yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastaların sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu, geçmiş olsun dilekleri iletildi ve talepler dinlendi.
Tercan İlçe Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastalar ziyaret edildi.
Hastanenin Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Irmak ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Çakmak tarafından yatan hasta servisi ziyaret edildi.
Hastaların sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan hekimler, hastalarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarette hastaların talepleri ve sağlık durumları hakkında da bilgi alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı