Teknolojik Cihazların Göz Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Güreser, teknolojik cihazların göz sağlığına olan etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Uzun süreli ekran kullanımının göz yorgunluğuna ve kuruluğuna neden olabileceğini belirten Güreser, gece saatlerinde ekran kullanımının uyku düzenini etkilediğini söyledi. Ayrıca, teknolojik cihazların aşırı kullanımının görme bozukluğuna ve göz hijyenine olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Güreser, göz sağlığını korumak için düzenli göz muayeneleri yapılması ve ekran süresinin kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Güreser, teknolojik cihazların, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek, "Sanal gerçeklik gözlükleri, oyun konsolları, telefonlar ve tabletler gibi cihazlar eğlence, iletişim ve bilgiye erişim için sık sık kullanılır. Ancak, bu cihazların aşırı kullanımının göz sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabileceğini bilmemiz önemlidir" dedi.Ankara Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Güreser, teknolojik cihazların kullanımında göz sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Göz yorgunluğu ve kuruluğun en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu ifade eden Güreser, "Uzun süreli ekran kullanımı, göz yorgunluğuna ve kuruluğuna neden olabilir. Gözlerimiz ekranların yoğun ışığına maruz kaldığında daha az kırpılır ve doğal olarak nemlenemez. Bu durum gözlerde rahatsızlık, batma hissi, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilere yol açabilir. Göz yorgunluğunu önlemek için düzenli aralıklarla ekranlardan uzaklaşmalı, her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzak bir noktaya bakmalı ve gözlerimizi dinlendirmeliyiz. Ayrıca, gözlerin nemini artırmak için yapay gözyaşı damlaları kullanılabilir" diye konuştu.