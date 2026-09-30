Tekirdağ Saray'da iki hastaya ilk kez total diz protezi ameliyatı yapıldı.

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Saray Devlet Hastanesi'nde ilk kez iki hastaya total diz protezi ameliyatı gerçekleştirildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ali Filiz tarafından, spinal anestezi altında gerçekleştirilen operasyonların sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Saray Devlet Hastanesi'nde bir ilk olarak gerçekleştirilen total diz protezi ameliyatlarında, ileri derecede diz kireçlenmesi, eklem yüzeylerinde hasar, şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara cerrahi tedavi uygulandı. Operasyonlarda hasar görmüş diz eklemi yüzeyleri çıkarılarak, bunların yerine yapay eklem parçaları yerleştirildi.

Ameliyatların Ortopedi ve Travmatoloji, Anestezi ve Reanimasyon, Ameliyathane ekipleri ile ilgili sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ağrı ve hareket kısıtlılığının azaltılması hedefleniyor

Total diz protezi ameliyatının, özellikle ilaç tedavisi, fizik tedavi ve diğer cerrahi dışı tedavilerden yeterli fayda göremeyen ve günlük yaşam aktiviteleri belirgin şekilde kısıtlanan hastalarda uygulanabildiği ifade edildi. Operasyonla hastaların ağrılarının azaltılması, diz ekleminin fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerini daha rahat gerçekleştirebilmelerinin amaçlandığı kaydedildi.

Ameliyat sonrası hastaların durumlarına uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanarak diz ekleminin hareket kabiliyetinin ve fonksiyonlarının geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Spinal anestezi altında gerçekleştirildi

Hastanede gerçekleştirilen iki total diz protezi ameliyatının spinal anestezi altında yapıldığı bildirildi. Spinal anestezinin, bel bölgesinden uygulanan anestezik ilaçla vücudun belden aşağısındaki bölgenin geçici olarak uyuşturulmasını sağlayan bir yöntem olduğu ifade edildi. Anestezi yönteminin hastanın genel sağlık durumu ve uygulanacak cerrahi işlemin özellikleri değerlendirilerek belirlendiği aktarıldı.

Özellikli cerrahi hizmetlerin kapasitesi artırılıyor

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Saray Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen total diz protezi ameliyatlarının, özellikli cerrahi işlemlerin uygulanması ve vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve özellikli cerrahi işlemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü, hastanelerde farklı branşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı